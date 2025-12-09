صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور میں جمیرز کی وجہ سے موبائل سگنلز کم

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور میں جمیرز کی وجہ سے موبائل سگنلز کم

شاہ پور (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور میں جمیرز کی وجہ سے شاہ پورصدر و گردونواح میں موبائل فون سگنلز نہ ھونے کی وجہ سے شاہ پور کے شہری عوامی رابطہ سے محروم ھوگئے جس سے کاروباری افراد اور دیگر تمام شہریوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رھا ھے ، انجمن شہریاں شاہ پور ۔

 آل پنجاب کلرکس ایسوسی ایشن شاہ پور۔ آل پرائیوئیٹ سکولز ایسوسی ایشن ۔ شاہ پور بار ایسوسی ایشن نے سروسز فراھم کرنے والی کمپنیوں سے مطالبہ کیا ھے کہ فوری طور پر سگنل کا مسئلہ حل کیا جائے اور صارفین کو مکمل اور نان سٹاپ سروسز فراھم کی جاییں کیونکہ صارفین آپکو ادائیگی کررھے ہیں ۔ شہریوں نے علاقہ کے ایم این اے ۔ ایم پی اے سے بھی مطالبہ کیا ھے کہ وہ اپنا سیاسی اثر ورسوخ استعال کرتے ھو ئے اس پرابلم کا حل فوری طور پر کرائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نفرت کے بجائے مثبت سوچ و برداشت ترقی کا راستہ : خرم دستگیر

مینارٹی کارڈ 75 ہزار خاندانوں تک بڑھایا جا ئیگا : رمیش اروڑا

قلعہ دیدار سنگھ:بچوں کی دینی، اخلاقی، سماجی تربیت کیلئے کیمپ

حلقہ کی محرومیاں دور کرنا اولین ترجیح ہو گی:بلال فاروق تارڑ

حافظ آباد :ڈپٹی کمشنر کا فیملی پارک کا دورہ خواتین کیلئے جاگنگ ٹریک کا جائزہ

سیالکوٹ : سردی میں اضافہ کیساتھ ہی گیس کی لوڈشیڈنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس