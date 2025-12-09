صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرشل گاڑیوں کے چالان عارضی طور پر بند، ہڑتال ختم

  • سرگودھا
کمرشل گاڑیوں کے چالان عارضی طور پر بند، ہڑتال ختم

بھلوال(نمائندہ دنیا) پنجاب بھر کی طرح بھلوال میں بھی موٹر وہیکلز آرڈیننس 2025 کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی پہیہ جام ہڑتال، ہڑتال کے دوران حکومتی سطح پر ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد کمرشل گاڑیوں کیلے وہیکلز آرڈیننس 2025 اور چالانوں پر پر عملدرآمد عارضی طور پر روک دیاگیا ہے ۔

 جس کے بعد ہرتال ختم کردی گئی ہے ۔ اس سے قبل ٹرانسپورٹرز گرینڈ الائنس کی کال پر پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ دن بھر جام رہا۔ جنرل بس اسٹینڈ سمیت شہر کے کسی بھی اڈے سے گاڑیاں نہ نکل سکیں، جس کے باعث مسافروں اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اہم روٹس پر ویگنیں، بسیں اور منی بسیں بند رہیں جبکہ شہروں کے درمیان چلنے والی ٹرانسپورٹ بھی مبینہ طور پر معطل رہی۔ٹرانسپورٹ بندش کے باعث نہ صرف شہریوں کے معمولات متاثر ہوئے بلکہ مختلف بازاروں اور مراکز میں کمرشل سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں۔ نجی ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث کالجز اور یونیورسٹیوں کی طالبات اور طلبہ کو تعلیمی اداروں تک پہنچنے تک مشکلات کا سامنا رہا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تبدیلی استعمال اراضی : ہزاروں پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کا منصوبہ

انتظامیہ کی 29 نومبر تا 5 دسمبر کارروائیاں : 17 غیر قانونی ماشہ خور گرفتار، 32 لاکھ 48 ہزار روپے جرمانہ

رفاہی پلاٹ سے قبضہ ختم نہ کرانے پر سندھ ہائیکوٹ برہم ، ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے طلب

7اضلاع میں فیس لیس ای ٹکٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ

گٹر کے ڈھکن،اسٹریٹ لائٹس کیلئے یوسیز کو رقم ملے گی

محمد علی جناح یونیورسٹی کے 250طلباکو اسناد تفویض

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس