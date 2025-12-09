صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل سیکرٹری یونیورسٹیز پنجاب ہائر ایجوکیشن کا بھاگٹانوالہ کے ایسوسی ایٹ ڈگری کالجز کا دورہ

  • سرگودھا
ایڈیشنل سیکرٹری یونیورسٹیز پنجاب ہائر ایجوکیشن کا بھاگٹانوالہ کے ایسوسی ایٹ ڈگری کالجز کا دورہ

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )ایڈیشنل سیکرٹری یونیورسٹیز پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ زاہدہ اظہر نے بھاگٹانوالہ کے گرلز اور بوائز ایسوسی ایٹ ڈگری کالجز کا دورہ کیا۔

دورے کا مقصد تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لینا تھا۔زاہدہ اظہر نے کالجز میں باونڈری وال، سی سی ٹی وی کیمروں اور دیگر سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا اور مجموعی طور پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کالج انتظامیہ کو ہدایت کی کہ طلبہ و طالبات کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے اور سیکیورٹی کے تمام تقاضوں پر بھرپور عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔کالج انتظامیہ نے انہیں سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اداروں میں تمام ضروری حفاظتی اقدامات بروقت مکمل کر لیے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نفرت کے بجائے مثبت سوچ و برداشت ترقی کا راستہ : خرم دستگیر

مینارٹی کارڈ 75 ہزار خاندانوں تک بڑھایا جا ئیگا : رمیش اروڑا

قلعہ دیدار سنگھ:بچوں کی دینی، اخلاقی، سماجی تربیت کیلئے کیمپ

حلقہ کی محرومیاں دور کرنا اولین ترجیح ہو گی:بلال فاروق تارڑ

حافظ آباد :ڈپٹی کمشنر کا فیملی پارک کا دورہ خواتین کیلئے جاگنگ ٹریک کا جائزہ

سیالکوٹ : سردی میں اضافہ کیساتھ ہی گیس کی لوڈشیڈنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس