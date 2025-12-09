صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پلس پراجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی

  • سرگودھا
پلس پراجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومتی ہدایت پر جاری پلس پراجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی ، ذرائع کے مطابق ڈویژن کے چاروں اضلاع میں 136 ڈیجٹلایز موضع جات میں سے 123 کے نوٹیفکیشن جاری ہو چکے ہیں، اس سلسلہ میں کمشنر سرگودھا ملک جہانزیب اعوان کی جانب سے متعلقہ شعبوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مقرر ہ وقت میں سو فیصد عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔

حکومتی ہدایت پر جاری پلس پراجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی ، ذرائع کے مطابق ڈویژن کے چاروں اضلاع میں 136 ڈیجٹلایز موضع جات میں سے 123 کے نوٹیفکیشن جاری ہو چکے ہیں، اس سلسلہ میں کمشنر سرگودھا ملک جہانزیب اعوان کی جانب سے متعلقہ شعبوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مقرر ہ وقت میں سو فیصد عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹریفک چالان مہم تیز شہری مین سٹرکوں سے گریزاں

کمشنر کا لالیاں اور چناب نگر کا دورہ ہسپتال صفائی کا جائزہ 2 ٹھیکیداروں کو جرمانہ یوسی سیکرٹری معطل

ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ، 24دکانیں سیل

لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ کرنے والے ملزموں کے خلاف مقدمہ

شہری کے گودام پر فائرنگ

ٹرانسپورٹرز کی کامیاب ہڑتال عوامی طاقت کا مظہر :میاں اعجاز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس