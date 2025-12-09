صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

220 سرکاری اور 10 نجی واٹر فلٹریشن پلانٹس کرنیکی تیاریاں

  • سرگودھا
220 سرکاری اور 10 نجی واٹر فلٹریشن پلانٹس کرنیکی تیاریاں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا ڈویژن میں فیز ون کے تحت 220 سرکاری اور 10 نجی واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فعال کیا جا رہا ہے ، ڈویژنل انتظامیہ کے مطابق ان میں سے اب تک 202 مکمل فنکشنل ہو چکے ہیں جبکہ باقی ایک ہفتے میں فعال کر دیے جائیں گے ۔

فیز ٹو کے تحت میانوالی، بھکر اور خوشاب میں 1199 فلٹریشن پلانٹس بحال کیے جا رہے ہیں، جس پر مجموعی طور پر 8370 ملین روپے کی لاگت آئے گی۔ ان منصوبوں میں 442 واٹر فلٹریشن پلانٹس، 29 یو ایف پلانٹس اور 728 ایف ایف پلانٹ شامل ہیں۔ خوشاب میج واٹر بوٹلنگ پلانٹ بھی فیز ٹو کا حصہ ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شمالی لاہورپیکیج ،8منصوبوں پر 3ارب 65 کروڑخرچ ہونگے

9اے ایس آئیز ودیگرکی درخواستوں پر ریلیف کا حکم

بلاول ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنیں گے :گورنر

20چوکی انچارجز کے تبادلے

200کنال قیمتی اراضی واگزار

قتل پرعمر قید پانیوالے دو بھائی بری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس