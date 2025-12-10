صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار مسافر گاڑی کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیا

  • سرگودھا
تیز رفتار مسافر گاڑی کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیا

نواحی قصبہ چھانٹ کے قریب حادثہ، غلام مصطفیٰ موقع پر ہی چل بسا

بھیرہ(نامہ نگار)نواحی قصبہ چھانٹ کے قریب تیز رفتار مسافر گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ملکوال سے میانوالی (عیسیٰ خیل)جانے والی مسافر گاڑی جب چھانٹ اسٹاپ کے قریب پہنچی تو سامنے سے آتے ہوئے ایک موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی حادثہ کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار غلام مصطفیٰ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو ریسکیو 1122 نے ضروری کارروائی کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ منتقل کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر