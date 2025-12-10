صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سروس ایریا میں مسافروں سے لوٹ مار،ہوٹل منیجر اور کارندوں کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
سروس ایریا میں مسافروں سے لوٹ مار،ہوٹل منیجر اور کارندوں کیخلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دھوکہ دہی کے ذریعے مسافروں سے لوٹ مار کرنے والے ہوٹل منیجر اوراس کے کارندوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 موٹروے پولیس حکام کے مطابق سروس ایریا سیال موڑ سے منور نامی مسافر کی جانب سے اطلاع موصول ہوئی کہ سروس ایریا کے ایک ہوٹل میں اس سے فراڈ ہوا ہے جس پر موٹروے پولیس نے موقع پر پہنچ کر قادر بخش نامی اہلکار کو حراست میں لے لیا جبکہ ہوٹل منیجر قیصر اور اس کا ایک اہلکار طاہر موقع سے فرار ہوگئے۔ پولیس نے تینوں کے خلاف نوسر بازی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر