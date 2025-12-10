صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  سرگودھا
ریاست کو کمزور کرنے کی سوچ ر کھنے وا لی قوتوں کو اپنا بیا نیہ تر ک کر نا ہو گا،انجینئرمولانا محمد سلیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی امیر جماعت اہلحدیث پاکستان انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا ہے کہ ر یا ست کو کمزور کرنے کی سوچ ر کھنے وا لی قوتوں کو اپنا بیا نیہ تر ک کر نا ہو گا۔۔۔

 وطن عز یز آج جن حا لا ت سے گز ر ر ہا ہے تمام محب وطن جمہور ی قوتوں کو مل کر وطن دشمن اور انتشار ی قوتوں کے عزا ئم کو خا ک میں ملا نا ہو گا پاکستان ٹکرا ؤ اور انتشا ر کی سیاست کامتحمل نہیں۔ لیکن ا ب انہیں اپنے عزائم کے سلسلہ میں نا کا می ہو گی سوشل میڈیا پر افوا ج کے خلا ف پروپیگنڈا شرمنا ک ہے قو م مسترد کر تی ہے۔

