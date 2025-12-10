صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احترام انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، مفتی جہانگیر حیدر

  • سرگودھا
احترام انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، مفتی جہانگیر حیدر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ممتاز عالم دین مفتی جہانگیر حیدر نے کہا کہ دین اسلام نے حقوق و فرائض کا تعین کیا کہ تمام انسان رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر یکساں حیثیت رکھتے ہیں اور عمل صالح کرنے والے محترم ہیں۔

اس لئے حقوق انسانی کا تقاضا ہے کہ احترام انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاکؐ نے جو نظام عدل قائم کیا آج اس اس پر کار بند ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم نے کہا تعلیم ،صحت اور امن ہر انسان کی ضرورت ہے، ملک آفتاب اعوان نے کہا فکر اور شعور کے ذریعے ہم مثبت سرگرمیاں اجاگر کر سکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر