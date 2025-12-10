صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی نے سیاسی مسائل کے حل کیلئے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، ندیم اکرم چیمہ

  • سرگودھا
پی ٹی آئی نے سیاسی مسائل کے حل کیلئے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، ندیم اکرم چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پا کستا ن تحریک انصا ف ایک ملک گیر جمہو ری قوت ہے۔۔۔

 جو اعلی جمہور ی وسیاسی اقدا ر پر یقین ر کھتی ہے پی ٹی آئی نے سیاسی مسائل کے حل کیلئے ہمیشہ ہی مذا کر ات کو ترجیح د ی اور کبھی بھی مذا کرات سے انکا ر نہیں کیا لیکن با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن ایک حقیقت ہیں و ہ کبھی بھی ما ئینس نہیں ہو سکتے کیونکہ خیبر سے کر اچی تک پور ی قو م ا ن سے محبت کر تی ہے اور عمران خا ن ایک با کر د ار جمہور یت پسند لیڈر ہیں جن سے ملک کا د نیا بھر میں وقار بلند ہو ا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر