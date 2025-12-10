صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹ الیکشن میں عا بد شیر علی کی بلا مقابلہ کا میابی خوش آئند ہے ،عثمان شانی

  • سرگودھا
سینیٹ الیکشن میں عا بد شیر علی کی بلا مقابلہ کا میابی خوش آئند ہے ،عثمان شانی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنماء مسلم لیگ ن عثمان شانی نے کہا ہے کہ سینیٹ الیکشن میں عا بد شیر علی کی بلا مقابلہ کا میابی خوش آئند ہے۔۔۔

 قا ئد مسلم لیگ ن میاں محمد نو ازشر یف و ز یر اعظم میاں شہبازشر یف و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف کی عوا م د وست سیاست عوامی خد مت کی لا ز و ا ل تاریخ نے مسلم لیگ ن کو ملک کی سب سے بڑ ی جماعت اور مقبول ترین سیاسی قوت بنا یا ہے مسلم لیگ ن کی کا میابیوں اور مقبو لیت کا یہ سلسلہ جا ر ی و سار ی رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر