صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرسٹ پلازہ سے متعلق فالو اپ اجلاس ،مرمت اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ

  • سرگودھا
ٹرسٹ پلازہ سے متعلق فالو اپ اجلاس ،مرمت اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ٹرسٹ پلازہ سے متعلق فالو اپ اجلاس ہوا۔

اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل سرگودہا ڈویلپمنٹ اتھارٹی محبوب احمد نے مرمت اور بحالی کے کاموں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔انہوں نے بتایا کہ کمشنر کی ہدایات کے مطابق ٹرسٹ پلازہ میں مختلف حصوں کی مرمت تیزی سے جاری ہے۔ فاطمہ جناح روڈ کے اطراف کی دیواروں اور سٹرھیوں کے پلستر و مرمت پر کام جاری ہے۔ پلازہ کے اندر انکروچمنٹ ختم کر دی گئی ہے جبکہ خراب سلنڈرز بھی ہٹائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت پلازہ میں 8 سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں جن کی تعداد بڑھا کر 20 کی جا رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر