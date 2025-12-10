صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او کی دریائی چیک پوسٹ روحیلہ غربی اور چوکی میبل شریف میں کھلی کچہریاں

  • سرگودھا
آر پی او کی دریائی چیک پوسٹ روحیلہ غربی اور چوکی میبل شریف میں کھلی کچہریاں

کلورکوٹ(نامہ نگار)ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا ڈاکٹر محمد شہزاد آصف خان نے عوامی مسائل کے حل اور انصاف کی فراہمی کے لیے دریائی چیک پوسٹ روحیلہ غربی اور چوکی میبل شریف میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔

اس موقع پر ڈی پی او بھکر شہزاد رفیق اعوان، ایس ڈی پی او کلورکوٹ ظفر اقبال بھی موجود تھے ان دونوں مقامات کی کھلی کچہری میں سول سوسائٹی، اور بڑی تعداد میں سائلین نے شرکت کی۔ آر پی او سرگودھا نے عوامی شکایات سنی اور ان کے فوری حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر