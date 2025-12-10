بارشیں نہ ہو نے سے کینو میں مٹھاس کی جگہ کڑوا پن آگیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں بروقت بارشیں نہ ہو نے کی وجہ سے کے باعث کنو کی فصل پر منفی اثرات مرتب ہونے لگے ہیں ،جس سے ان پھلوں میں سے مٹھاس کے بجائے کڑواپن پیدا ہوتا جا رہا ہے جس سے باغات کے مالکان کو فروخت کرنے میں شدید دشواری پیش آرہی ہے ذرائع کے مطابق اس مرتبہ اگرچہ گزشتہ سال کی نسب فصل ڈبل ہوئی ہے مگر بروقت بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے کنو کی کوالٹی متاثر ہونے لگی ہے جس کے پیش نظر باغات کے خریدار دلچسپی نہیں لے رہے اورزمیندار کو باغات فروخت کرنے میں سامنا کرنا پڑرہا ہے ،کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ایک طرف افغان بارڈر کی بندش کی وجہ سے بیوپاریوں نے خریداری کم کر دی ہے اور دوسری طرف فصل پکنے کے اس مرحلہ میں بارشیں انتہائی ضرور ی ہیں جوکہ رواں سیزن میں نہیں ہوئیں، جس کی وجہ سے کینو کو کینکر نامی بیماری تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے او ر اس میں مٹھاس کی بجائے کڑوا پن پیدا ہو رہا ہے ، اگر یہی صورتحال رہی توخطیر نقصان ہو گا۔