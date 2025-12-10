صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی خوشاب کے ملاز مین پنشن نہ ملنے پر سراپا احتجاج

  • سرگودھا
میونسپل کمیٹی خوشاب کے ملاز مین پنشن نہ ملنے پر سراپا احتجاج

2ماہ سے پنشن نہ ملی ، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کے خلاف شدید نعرہ بازی

خوشاب(نمائندہ دُنیا )میونسپل کمیٹی خوشاب کے سابق ملازمین مسلسل 2 ماہ سے پنشن نہ ملنے پر سراپائے احتجاج بن گئے ، درجنوں متاثرہ پنشنروں نے ڈی سی آفس جوہر آباد میں کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ، مظاہرین نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کے خلاف شدید نعرہ بازی کرتے ہوئے کہا کہ انہیں میونسپل انتظامیہ کے اکاونٹ میں پنشنوں کی مد میں فنڈز دستیاب ہونے کے باوجود جان بوجھ کی ادائیگی نہیں کی جاتی، انہوں نے کہا کہ خوشاب کی میونسپل انتظامیہ عدالتی احکامات اور محکمہ لوکل گو رنمنٹ کی رولز کی صریحاًخلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں پنشنوں کی ادائیگی سے گریز کر رہی ہے ، انہوں ڈپٹی کمشنر خوشاب کو ایک عرضداشت پیش کی جس میں مطالبہ کیا ہے کہ انہیں پنشنوں اور بقایا جات کی ادائیگی یقینی بنانے کیلئے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر