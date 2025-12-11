صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم افراد نے ٹیلر ماسٹر کو گھر کی دہلیز پر گولی مار دی

  • سرگودھا
نامعلوم افراد نے ٹیلر ماسٹر کو گھر کی دہلیز پر گولی مار دی

ماسٹر قمر جاوید کے کزن کے درواز ے پر نامعلوم افراد دستک دے رہے تھے

خوشاب(نمائندہ دُنیا)رحمت کالونی جوہرآباد میں نامعلوم افراد نے ٹیلر ماسٹر قمر جاوید کو گولی مار دی، قمر جاوید شدید زخمی حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ٹیلر ماسٹرقمر جاوید جب صبح بیدار ہوا تونامعلوم افراد اسکے کزن شیراز کے دروازے پر بار باردستک دے رہے تھے جب اس نے گھر کا دروازہ کھول کر وجہ پوچھی ملزمان نے اس پر فائرنگ کر دی اور اس کے زمین پر گرتے ہی فرار ہو گئے ، اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی جس نے مضروب قمر جاوید کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر ہے پولیس نے نامعلوم ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے تاہم ابھی تک ان کا سراغ نہیں نہیں مل سکا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور ترکیہ آزمائے ہوئے قابل اعتماد دوست، علیم خان

ڈ ی جی ہیلتھ ، حفاظتی ٹیکہ جات، ڈی ای ڈ ی پولی کلینک تبدیل

وزیراعظم آزاد کشمیر 13دسمبر کو راولاکوٹ کا پہلا سرکاری دورہ کرینگے

زیر سماعت مقدمات کی مؤثر پیروی یقینی بنائی جائے،آئی جی

وزیر مملکت سے امریکی وفد کی ملاقات ،مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر احکامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن