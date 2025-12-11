صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیو کے خاتمے کی قومی مہم آگاہی سیمینار کا انعقاد

  • سرگودھا
پولیو کے خاتمے کی قومی مہم آگاہی سیمینار کا انعقاد

میانوالی (نامہ نگار) محکمہ صحت اور کامنیٹ کے اشتراک سے پولیو کے خاتمے کی قومی مہم کے حوالے سے ڈی ایچ ڈی سی ہال میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔

تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ تھے۔ تقریب میں انچارج کامنیٹ پروگرام میڈم عائشہ عزیز، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر احسان الحق، انچارج ڈی ایچ ڈی سی ڈاکٹر عزیز الرحمن ملک،اے ڈی ایل جی، تحصیلدار، یوسی سیکرٹری، پٹواری، کمیونٹی کے بااثر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کو محکمہ صحت اور کمیونٹی لیڈران کے ساتھ مل کر ویکسین سے متعلق خدشات کو دور کرنے اور ہر بچے کو پولیو ویکسین کے 2 قطرے پلانے کو یقینی بنانے کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور ترکیہ آزمائے ہوئے قابل اعتماد دوست، علیم خان

ڈ ی جی ہیلتھ ، حفاظتی ٹیکہ جات، ڈی ای ڈ ی پولی کلینک تبدیل

وزیراعظم آزاد کشمیر 13دسمبر کو راولاکوٹ کا پہلا سرکاری دورہ کرینگے

زیر سماعت مقدمات کی مؤثر پیروی یقینی بنائی جائے،آئی جی

وزیر مملکت سے امریکی وفد کی ملاقات ،مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر احکامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن