پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی نے ایک ہزار لٹر دودھ تلف کر دیا

  • سرگودھا
4 ملک شاپس کو ناقص دودھ سپلائی کرنے پر 23 ہزار کے جرمانے عائد

میانوالی (نامہ نگار )پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی کی ناقص دودھ کیخلاف کارروائیاں جاری ہیں اور 1 ہزار لٹر دودھ تلف کر دیا گیا ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی نے ملاوٹی دودھ کیخلاف کریک ڈاون کرتے ہوئے 1 ہزار لٹر ملاوٹی پانی ملا دودھ موقع پر تلف کردیا جبکہ 4 ملک شاپس کو ناقص دودھ سپلائی کرنے پر 23 ہزار کے جرمانے عائد کیے۔ مزید کاروائی کرتے ہوئے 1 ملک شاپ کا سیمپل فیل ہونے پر 15 ہزار کا جرمانے عائد۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ شدہ دودھ کیخلاف روزانہ کی بنیادوں پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔

