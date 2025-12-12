صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں شعبہ علومِ اسلامیہ کے زیر اہتمام \'\'پاکستان اور مصر میں تفسیر اور علومِ القرآن کی روایت:علمی، فکری اور تاریخی زاویے \'\' کے موضوع پر بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔

 جس میں پاکستان اور مصر سے تعلق رکھنے والے ممتاز ماہرینِ قرآن و تفسیر نے شرکت کی۔ ڈاکٹر فیروز الدین شاہ ، ڈاکٹر سعد صدیقی ،ڈاکٹر یاسر عرفات نے خطاب کیا۔ جامعہ الازہر مصر کے چیئرمین شعبہ تفسیر و علومِ القرآن ڈاکٹر شیخ احمد محمد سالم الشرقاوی نے مصر میں تفسیر اور علومِ القرآن کے میدان میں جاری علمی و تحقیقی سرگرمیوں کا جامع تذکرہ کیا۔

