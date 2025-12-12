صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارکنگ نہ ہونے پرپلازوں، ہسپتالوں کیخلاف کریک ڈائن کافیصلہ

  • سرگودھا
پارکنگ نہ ہونے پرپلازوں، ہسپتالوں کیخلاف کریک ڈائن کافیصلہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر میں بگڑتے ہوئے ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے پارکنگ نہ چھوڑنے والے شاپنگ پلازوں ،بڑے پرائیوٹ ہسپتالوں ، تعلیمی اداروں اور کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

 اس سلسلہ میں فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں پارکنگ نہ چھوڑنے والوں کو نوٹس جاری کئے جارہے ہیں پارکنگ کے لیے جگہ نہ چھوڑنے پر ان عمارتوں کو پہلے مر حلہ میں سیل کیا جائے گا جس کے بعد میں پارکنگ کے لئے عمارت کا کچھ حصہ گرا کر پارکنگ کے لیے مختص کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ