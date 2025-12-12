پارکنگ نہ ہونے پرپلازوں، ہسپتالوں کیخلاف کریک ڈائن کافیصلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر میں بگڑتے ہوئے ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے پارکنگ نہ چھوڑنے والے شاپنگ پلازوں ،بڑے پرائیوٹ ہسپتالوں ، تعلیمی اداروں اور کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس سلسلہ میں فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں پارکنگ نہ چھوڑنے والوں کو نوٹس جاری کئے جارہے ہیں پارکنگ کے لیے جگہ نہ چھوڑنے پر ان عمارتوں کو پہلے مر حلہ میں سیل کیا جائے گا جس کے بعد میں پارکنگ کے لئے عمارت کا کچھ حصہ گرا کر پارکنگ کے لیے مختص کیا جائے گا۔