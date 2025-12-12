صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لکڑی کاٹتے محنت کش کا سر کٹ گیا،موقع پر جاں بحق

  • سرگودھا
لکڑی کاٹتے محنت کش کا سر کٹ گیا،موقع پر جاں بحق

مشین کا ٹاپہ ٹوٹ کر محمد قیوم کی گردن پر لگا ،میت ورثا کے حوالے

خوشاب(نمائندہ دُنیا)تھل کے گاوں روڈہ میں ہسپتال چوک کے قریب لکڑی کا کام کرنیوالا ایک محنت کش محمد قیوم نہالکہ کٹر مشین کے ٹاپے کی زد میں آ کر جا ں بحق ہو گیا موضع روڈہ کا رہائشی کٹر مشین کے ذریعے لکڑی کاٹ رہا تھا کہ مشین کا ٹاپہ ٹوٹ کر اس کی گردن پر لگا جس سے اسکے سر آدھا حصہ کٹ کر الگ ہو گیا اور وہ موقع پر جان بحق ہو گیا ، متوفی کی میت دیہی مرکز صحت روڈہ منتقل کی گئی جہا ں ضروری کاروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ