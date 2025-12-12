صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور(نمائندہ دنیا )ریسکیو وقانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی اور ریسپانس ٹائم نوٹ کرنے کیلئے گورنمنٹ گرلزہائی سکول شاہ پور سٹی میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا ۔

 موک ایکسر سائز میں پولیس، ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس و دیگر حساس اداروں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ موک ایکسرسائز میں فرضی دہشت گردوں کی سکول میں حملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس و دیگر ضلعی و حساس اداروں نے اپنا رسپانس ٹائم برقرار رکھتے ہوئے موقع پر پہنچ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ،زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا اور حساس اداروں نے اپنا ورک کیا۔ 

 

