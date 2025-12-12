صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ،2ساتھی زخمی

  • سرگودھا
کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ،2ساتھی زخمی

جوہرآباد سکیسرروڈ پر حادثہ، قاسم موقع پر دم توڑگیا،دلاور،منظر ہسپتال منتقل

خوشاب(نمائندہ دُنیا)جوہرآباد سکیسرروڈ پرتیز رفتار کار موٹرسائیکل سے ٹکرا گئی ، حادثے میں موٹر سائیکل سور موقع پر جا ں بحق اور اس کے دو ساتھی زخمی ہو گئے ، حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122لہ امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی جس نے متوفی محمد قاسم کی میت اور دونوں زخمیوں دلاورحسین اورمنظرعباس کو ہسپتال منتقل کیا ،ہسپتال ذرائع کے مطابق متوفی محمد قاسم کی میت ضروری کاروائی کے بعد اس کے گاوں پنڈی مہروال بھجوا دی گئی ہے ، دونوں زخمیوں کا علاج جاری ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ