خشک سردی سے پیدا بیماریوں سے بچاؤ کیلئے احتیاط ضروری

  • سرگودھا
لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے بڑی وجہ احتیاط نہ کرنا ہے :ڈاکٹر نعمان

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)موجودہ خشک سردی نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کے لیے بھی مختلف بیماریوں کا موجب بن رہی ہے ۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ احتیاط کے اقدامات کرنے سے لوگوں کو بعد میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے ، لیکن دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں احتیاط کی کمی کے باعث بچے ، بوڑھے اور جوان بھی خشک سردی کی لپیٹ میں آ کر بیمار ہو رہے ہیں۔ڈاکٹر نعمان خالد قریشی نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ احتیاط نہ کرنا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ تھوڑا سا احتیاط ہمیں مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے ، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے ۔

 

