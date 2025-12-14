اچھی کارکردگی پر پولیس افسران کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایات کے مطابق اچھی کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران میں نقد انعام اور تعریفی ۔۔۔
سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے ۔گزشتہ روز 10 سے زائد پولیس افسران کو انعامات اور سرٹیفکیٹس سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ڈی پی او محمد صہیب اشرف کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھی کارکردگی پر انعامات دینا فورس کی حوصلہ افزائی اور بہتر خدمت کے فروغ کے لیے ایک مثبت روایت ہے ۔