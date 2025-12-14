صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو میں افسران کی تعیناتیوں کا سلسلہ، نئے چارج سنبھال

  • سرگودھا
فیسکو میں افسران کی تعیناتیوں کا سلسلہ، نئے چارج سنبھال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چیف ایگزیگٹو فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی لمیٹڈ (فیسکو) نے ایکسین ( آپریشن )بابر ریاض گھمن کو ۔۔۔

ایکسین تھرڈ سے سیکنڈ ڈویژن،ایکسین ( آپریشن )ہارون احمد گجر کو سیکنڈ سے فرسٹ ڈویژن، ایکسین ( آپریشن ) معروف احمد بٹ کو فسٹ سے تھرڈ ڈویژن ،ایکسین( آپریشن )پیر محمد کو کوٹ مومن سے بھلوال ڈویژن جبکہ ایکسین ( آپریشن )غلام مصطفیٰ ڈاہر کو جوہر آباد سے کوٹ مومن ڈویژن فیسکو تعینات کر دیا،تبدیل ہونیوالے تمام افسران کل سوموار کو نئی سب ڈویژنز کا چارج سنبھال لے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل