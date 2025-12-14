وجھی واپڈا کالونی میں بجلی کی نئی سکیم مکمل، عوام کی مشکلات حل
بھیرہ (نامہ نگار )وجھی واپڈا کالونی میں بجلی کی نئی سکیم مکمل ہونے پر علاقہ مکینوں نے وزیرِ مملکت برائے صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ اور۔۔
صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ کا تہِ دل سے شکریہ ادا کیا ہے ۔خصوصی گرانٹ سے کالونی میں بجلی کا نظام جدید خطوط پر مکمل کیا گیا، جس سے علاقے کے رہائشیوں کو درپیش مسائل کا خاتمہ ہو گیا ہے ۔ اہلِ علاقہ نے چوہدری زاہد عمران گوندل وجھی کی خصوصی کوششوں کو بھی سراہا، جنہوں نے اس سکیم کی منظوری اور تکمیل میں اہم کردار ادا کیا۔علاقہ مکینوں نے امید ظاہر کی کہ عوامی فلاح کے ایسے منصوبے آئندہ بھی اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے ۔