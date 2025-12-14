ہیپی ڈے مونٹیسوری سکول میں تعلیمی و ثقافتی مقابلہ جات کا شاندار انعقاد
کمرمشانی (نمائندہ دنیا )تحصیل عیسیٰ خیل میں ہیپی ڈے مونٹیسوری سکول کمرمشانی کی جانب سے بیت بازی، آرٹ، اردو و انگلش سپیچ اور جنرل نالج کوئز کے مقابلہ جات کا شاندار انعقاد کیا گیا،۔۔
جس میں تحصیل بھر کے سرکاری و نجی سکولوں کے طلبہ و طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔پروگرام اے ای او مرکز کمرمشانی مقصود خان کی زیر سرپرستی منعقد ہوا۔ تقریب کا انتظام ہیپی ڈے مونٹیسوری سکول کمرمشانی کی ڈائریکٹر میڈم نودیہ عبد اللہ، محمد عبد اللہ خان دراز خیل اور ہیپی ڈے مونٹیسوری سکول بھکر کی ڈائریکٹر محترمہ ماریہ اعوان کی نگرانی میں کیا گیا۔تقریب کے آغاز پر طلبہ نے خوبصورت ویلکم پرفارمنس ٹیبلو پیش کیا جبکہ میجک شو نے بچوں، اساتذہ اور کمیونٹی کو محظوظ کیا۔