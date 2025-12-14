صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی سی ڈی کی کارکردگی قابلِ تحسین سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا )ضلع خوشاب کے سماجی و عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے قائم کردہ کرائمز کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (CCD) کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے

 مطالبہ کیا ہے کہ اس ادارے کے افسران و اہلکاروں کو ضروری سہولیات فراہم کی جائیں۔انہوں نے کہا کہ سی سی ڈی اہلکار جان ہتھیلی پر رکھ کر خطرناک مجرموں کا تعاقب کرتے ہیں مگر انہیں کنوینس الاؤنس، سہولیات اور بروقت ترقی نہیں دی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا گیا کہ سی سی ڈی اسٹاف کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا فوری ازالہ کیا جائے ۔

 

