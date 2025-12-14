صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آ ئی ا یم ا یف کی جا نب سے پا کستان کی معیشت کی بہتر ی کی نشا ہد ہی خوش آئند : ڈاکٹر لیاقت علی خان

  • سرگودھا
آ ئی ا یم ا یف کی جا نب سے پا کستان کی معیشت کی بہتر ی کی نشا ہد ہی خوش آئند : ڈاکٹر لیاقت علی خان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ایم پی اے ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا ہے کہ آ ئی ا یم ا یف نے پا کستا ن کے لیے ایک بڑا قرضہ منظور کیا ہے ا س وقت پا کستا ن کا قرضوں پر انحصا ر ہے۔۔

 آ ئی ا یم ا یف کی جا نب سے پا کستان کی معیشت کی بہتر ی کی نشا ہد ہی بھی خوش آئند ہے بلاشبہ پا کستا ن کی معیشت د ر ست سمت میں رواں دواں ہے سیلا ب کے باو جو د قرض پر و گر ا م پر عمل کیا ہے معاشی توا نا ئی اور د یگر ا صلا حا ت بر و قت کی ہیں ۔موجو د ہ حا لا ت میں یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستا نی معیشت بہتر ی کی جا نب گا مز ن ہے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل