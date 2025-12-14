فاروقہ و گردونواح میں شدید دھند، سردی کی شدت میں اضافہ
دھند کے باعث حدِ نگاہ انتہائی کم ہو گئی، ڈرائیوروں کو شدید مشکلات کا سامنا
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دُنیا )فاروقہ اور گردونواح میں شدید دھند کے باعث سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ ہفتہ کی صبح شروع ہونے والی شدید دھند کے باعث حدِ نگاہ انتہائی کم ہو گئی، جس سے ڈرائیوروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔شدید دھند کے باعث جہاں مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ہوا، وہیں کاشتکاروں کو گنے کی کٹائی اور لوڈنگ کے عمل میں بھی شدید دقت کا سامنا رہا۔ علاوہ ازیں دھند کے باعث سولر پینلز کی کارکردگی نصف سے بھی کم رہ گئی، جس سے صارفین کو بجلی کی پیداوار میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔