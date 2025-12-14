غلام قادر جام کا فیسکو میں جعلی کنکشن پر سخت احتجاج
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنما غلام قادر جام نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیڈرل منسٹر اویس احمد خان لغاری واٹر اینڈ پاور سے۔۔
گزارش کی ہے کہ محکمہ فیسکو افسران کی ملی بھگت سے موضع ترکھانوالہ، مربع نمبر 88، کلہ نمبر 12 میں بھاری رشوت کے ذریعے بغیر درخواست بجلی کا جعلی زرعی کنکشن لگایا گیا۔انہوں نے بتایا کہ اس غیر قانونی کنکشن کا نہ تو کوئی ریکارڈ موجود ہے اور نہ ہی ڈیمانڈ نوٹس جمع کروایا گیا، جبکہ تین ماہ کا بل بھی وصول نہیں کیا گیا۔ یکم اکتوبر 2025 کو اس کی اطلاع چیف ایگزیکٹو آفیسر فیسکو محمد عابد پنوں کو بھجوائی گئی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے کنکشن ہٹا کر لگائے گئے پول ختم کر دیے گئے اور اس کا ثبوت مٹا دیا گیا۔غلام قادر جام نے کہا کہ آج دو ماہ گزرنے کے باوجود کسی انکوائری میں درخواست دہندہ سے رابطہ نہیں کیا گیا، بلکہ اسے پریشان کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فیسکو حکام انکوائری کر کے محکمہ کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کریں، ورنہ عدالت کے ذریعے کارروائی کروانے پر مجبور ہوں گے ۔