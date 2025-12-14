صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ناقص کارکردگی ، 7 افسروں کو شوکاز

  • سرگودھا
پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ناقص کارکردگی ، 7 افسروں کو شوکاز

ہفتہ وار کارکردگی جائزہ اجلاس ، اشیائے ضروریہ کی قیمتوں اور ریلیف کا جائزہ لیاگیا

بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر بھکر احسان علی جمالی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا ہفتہ وار کارکردگی جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر میں پرائس کنٹرول اقدامات، اشیائے ضروریہ کی قیمتوں اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس کے دوران ناقص کارکردگی کے حامل 7 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ عوامی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے مارکیٹ میں ریلیف کی فراہمی کے لیے اپنی کارکردگی میں نمایاں بہتری لائی جائے ۔ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے کہا کہ گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف بلا امتیاز اور بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ فیلڈ میں مؤثر چیکنگ، ریٹ لسٹس کی پابندی اور عوامی شکایات کا بروقت ازالہ ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔

 

انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق پرائس کنٹرول کے نظام کو مؤثر بناتے ہوئے عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے گا، اس ضمن میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل