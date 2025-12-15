صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی چھڑانے پر ڈرائیور پر تشدد،رکشہ بھی تباہ کر دیا

  • سرگودھا
لڑائی چھڑانے پر ڈرائیور پر تشدد،رکشہ بھی تباہ کر دیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) لڑائی چھڑوانے کا شاخسانہ ،ملزمان نے رکشہ ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کا رکشہ بھی تباہ کر دیا بتایا جاتا ہے کہ۔۔۔

محمدی کالونی میں مانی خان اور اس کے ساتھی محلے کے لڑکوں کو مار رہے تھے اس دوران رکشہ ڈرائیور ابو بکر نے بیچ بچاؤ کرا کر متاثرہ لڑکوں کی جان بخشی کرائی جس رنجش پر ملزمان نے ابوبکر کو بلاک نمبر 12 میں رو ک کر آہنی راڑ اور سوٹوں کے ذریعے شدد کا نشانہ بناتے ہوئے رکشے کا بھی بھاری نقصان کر دیا ملزمان سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے متاثرہ ڈرائیور کی اطلاع پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔

 

