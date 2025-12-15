بلدیاتی الیکشن میں پیپلزپارٹی حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر ے گی ملک حامدنو ازاعوا ن، شیخ کا مر ا ن
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) پیپلزپارٹی کے ضلعی صد ر ملک حامدنو ازاعوا ن ایڈوکیٹ ،سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد نے کہا ہے کہ۔۔۔
کا ر کن پنجا ب میں بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں عوا م رابطہ مہم تیز کی جا ئے متوقع بلدیاتی الیکشن میں پیپلزپارٹی حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر ے گی انہوں نے مز ید کہا کہ عمران خان اور فیض حمید اپنے اعما ل کی سز ا بھگت ر ہے ہیں ا نہوں نے ملک وقوم کے جو کچھ کیا قو م بر سوں ا ن کے بو ئے ہو ئے بیجوں کی فصل کا ٹے گی بلاشبہ فیض حمید کا کو ٹ ما رشل تاریخ ساز فیصلہ ہے جس سے یہ پیغا م بھی جا ئے گا کہ آئند ہ کو ئی بھی ایسی فعاش غلطیاں نہ کر ے عمران خا ن آ ج مکا فات عمل سے گزر رہے ہیں پاکستا ن پیپلزپارٹی وطن عز یز کی و ہ جمہور ی قوت ہے۔جس نے ہمیشہ ہی آ مر یت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا آ مر وں کو بھاگنے پر مجبور کیا ۔