شاند ار معاشی پالیسیوں کی بدولت پا کستا ن معاشی بحرا ن سے نکل چکا ہے ، شازیہ بانو
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ۔۔۔ ش
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن کی حکو مت کی شاند ار معاشی پالیسیوں کی بدولت پا کستا ن معاشی بحرا ن سے نکل چکا ہے سرمایہ کار ی بڑھ ر ہی ہے ملک ترقی کی جا نب رواں دواں ا دار ہ جاتی اصلا حات سے گڈگورننس میں اضافہ ہورہاہے انہوں نے مزید کہاکہ فیض حمید کو سزا حق سچ کی فتح ہے فیض حمید کے خلا ف فیصلہ ٹھوس شواہد کی بنا پر آ یا ہے ریڈ لائن کر ا س کر نے وا لے شخص کو سزا ہو ئی ہے ثا بت ہو گیا کہ کو ئی شخص بھی قا نو ن سے با لا تر نہیں بلاشبہ فیض حمید کی سیاسی انجئیرنگ سے ہی ملک میں سیاسی بحرا ن پیدا ہوا فیض حمید کا سیاست میں عمل دخل ثا بت ہو ا تو انہیں سزا سنا ئی گئی ا س حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ فو ج میں احتسا ب اور ڈسپلن کی خلا ف ور ز ی کر نے وا لو ں کے خلا ف سخت ایکشن کا مضبو ط نظا م موجو د ہے