صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو ،دو ٹاؤن کارپوریشنیں بنانے کی تجویز پر غور ،ضمن اقدامات شروع کر د ئیے گئے

  • سرگودھا
دو ،دو ٹاؤن کارپوریشنیں بنانے کی تجویز پر غور ،ضمن اقدامات شروع کر د ئیے گئے

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) نئے بلدیاتی نظام کے تحت سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اضلاع کے شہر میں دو ،دو ٹاؤن کارپوریشنیں بنانے کی تجویز پر غور کیا جارہاہے ، ذرائع کے مطابق سات لاکھ کی آبادی پرایک ٹاؤن کارپوریشن ہو گی اس ضمن اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں توقع ہے آئندہ ماہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا۔

نئے بلدیاتی نظام کے تحت سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اضلاع کے شہر میں دو ،دو ٹاؤن کارپوریشنیں بنانے کی تجویز پر غور کیا جارہاہے ، ذرائع کے مطابق سات لاکھ کی آبادی پرایک ٹاؤن کارپوریشن ہو گی اس ضمن اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں توقع ہے آئندہ ماہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نالے کی عدم صفائی کولو روڈ پر پانی جمع ٹراما سنٹر تک رسائی محال

منڈی بہاؤالدین:غفلت پر تفتیش افسر ،ہیڈ محرر ، سنتری معطل

نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلوانوں کا گوجرانوالہ پہنچنے پر شاندار استقبال

سنی علما کو نسل کا یو م صدیق اکبر ؓ سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ

حافظ آباد:دیوار مہربان سے اشیا حاصل کرنیوالوں کا رش

وزیر بلدیات کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،کام تیز کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر