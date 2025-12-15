دو ،دو ٹاؤن کارپوریشنیں بنانے کی تجویز پر غور ،ضمن اقدامات شروع کر د ئیے گئے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) نئے بلدیاتی نظام کے تحت سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اضلاع کے شہر میں دو ،دو ٹاؤن کارپوریشنیں بنانے کی تجویز پر غور کیا جارہاہے ، ذرائع کے مطابق سات لاکھ کی آبادی پرایک ٹاؤن کارپوریشن ہو گی اس ضمن اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں توقع ہے آئندہ ماہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا۔
