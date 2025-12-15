حدود کیسزمیں بیان سے انخراف پر 19افراد کیخلاف کارروائی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حدود کے مقدمات درج کروا کر عدالتوں میں ملزمان کے حق میں بیانات دینے پر خواتین سمیت متعدد افراد کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔
پولیس کے مطابق کاروائیاں تھانہ بھاگتا والا تھانہ سیٹ لائٹ ٹاؤن تھانہ صدر سمیت دیگر تھانوں میں کی گئی جبکہ ملزمان میں شمائلہ بی بی ،محمد امیر ،نازیہ ،شہباز ،مختار ،روبینہ بی بی ،عامر ،ہمایوں ،امجد ،جنت ،عشرت بی بی ،محمد شاہد ،محمد بوٹا ،ہارون ،محمد قاسم ،محمد بلال ،لقمان ،ہادیہ ،محمد طلحہ شامل ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے زیادتی اور اغوا کے جھوٹے مقدمات درج کروا کر پولیس اور عدالتوں کا وقت اور وسائل ضائع کیا اور بعض کیسز میں ملزمان سے ساز باز بھی پائی گئی جس پر ان کے خلاف اینٹی ریبٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ۔