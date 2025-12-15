اوچھالی جھیل میں پانی اورسیاحوں کی تعداد میں نمایاں کمی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حالیہ خشک سالی کے باعث اوچھالی جھیل میں پانی کی سطح کم ہونے سے سیاحوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہو گئی ہے۔
ذرائع کے مطابق 283ایکڑپر پھیلی اس جھیل میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پانی انتہائی کم ہونے سے کشتی رانی بند ہو گئی ہے جس سے سیاحوں نے جھیل نہیں جا رہے ہیں محکمہ کا کہنا ہے کہ اس جھیل کو فعال کرنے کیلئے میگا پراجیکٹ جلد شروع ہو جائے گا اس سلسلہ میں40کینال کی اراضی خریدی جارہی ہے فنڈ ملتے ہی ٹربائن اور سولر ٹیوب ویل لگائے جارہے ہیں۔