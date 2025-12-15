ہسپتالوں میں’’بیرا ‘‘ٹیسٹ نہ ہونے سے خصوصی افراد کو مشکلات
سرگودھا(نعیم فیصل سے ) ڈویژنل ہیڈکوارٹر سرگودھا اور اس کے گردونواح کے علاقوں میں بڑی تعداد میں معذور ،بہرے اور گونگے افراد کے لیے ‘‘بیرا(Brainstem Evoked Response Audiometry )ٹیسٹ کی سہولت کی عدم موجودگی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
یہ سہولت ٹیچنگ ہسپتال سمیت کسی ہسپتال میں میسر نہیں ، اور معذور افراد کو اس ضروری ٹیسٹ کیلئے مریض اس ٹیسٹ کے لیے لاہور یا فیصل آباد بھجوادیا تا ہے ،ان میں سے زیادہ تر معذور افراد غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور سفر اور قیام کے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ انہیں ‘‘بیرا’’ ٹیسٹ کے لیے ہر دورے پر تقریباً 10,000 سے 15,000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، جو مالی مشکلات کا باعث بنتا ہے اور بروقت تشخیص، علاج اور معذوری کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے عمل میں تاخیر کا سبب بنتا ہے ، جس پر متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے درخواست کی ہے کہ بیرا ٹیسٹنگ کی سہولت سرگودھا میں قائم کی جائے تاکہ مریض اس ضروری تشخیصی خدمت سے مقامی طور پر مستفید ہو سکیں،جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں متذکرہ سہولت کی فراہمی کیلئے 1کروڑ روپے کی لاگت پر مشتمل فیزبیلٹی رپورٹ ایک عرصہ سے تیار کر کے صوبائی حکام کو ارسال کی جا چکی ہے مگر عملدرآمد کی تاخیر کی وجہ سے مجبوراً معذور افراد کو لاہور یا فیصل آباد ریفر کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ نے بھی تحرک شروع کر رکھا ہے توقع ہے کہ آئندہ مالی سال میں فیزیبلٹی رپورٹ پر عملدرآمد ہو جائے ۔