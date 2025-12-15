مولانا قاری عبدالواجد سلفی کی والدہ کے انتقال پر حافظ عبدالحمید عامر کا اظہار تعزیت
بھیرہ(نامہ نگار )فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالواجد سلفی امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث تحصیل بھیرہ اور امیر مدرس مدرسہ مرکز جامع امام بخاری کی والدہ کے انتقال پر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے نائب امیر حافظ عبدالحمید عامر نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔
انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کی آخرت کے مراحل آسان کرے۔مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے جامعہ علومِ اثریہ جہلم میں قرآن خوانی بھی کی گئی۔