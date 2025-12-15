بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانیوالا گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر نمبر پلیٹ گاڑی لیکر گھومنے والے شہری کو سرکاری مہمان بنالیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بغیر نمبر پلیٹ گاڑی لے کر گھومنے والے شہری گرفتار کرلیا۔ جو قانونی کی خلاف ورزی کررہا تھا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا
