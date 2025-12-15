موٹر سائیکل پر خطرناک کرتب ، شہری گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل پر خطرناک کرتب دکھانے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کے لئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی گئی ۔
