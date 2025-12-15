صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زراعت کا شعبہ مضبوط تو ملک خوشحال ہوگا،صدر کسان بورڈ

  • سرگودھا
زراعت کا شعبہ مضبوط تو ملک خوشحال ہوگا،صدر کسان بورڈ

میانوالی (نامہ نگار)مرکزی صدر کسان بورڈ پاکستان سردار ظفر حسین خان کا کہنا ہے کہ ملک کی زیادہ تر صنعتوں کا انحصار زراعت پر ہے اور زراعت کا شعبہ مضبوط ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔

میانوالی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج تک کسی حکومت نے کسانوں اور زراعت کی بہتری کے لیے اس قدر اقدامات نہیں کیے جتنے کیے جانے ضروری تھے ۔ سردار ظفر کا کہنا تھا کہ کسان ملک کو جتنا دیتا ہے اتنا کسان کو نہیں دیا جاتا۔ زراعت کو ترقی دے کر برآمدات میں اتنا اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ قرض لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ کھاد کی فروخت سرکاری نرخ پر یقینی بنائی جائے ۔زرعی مداخل پر ناجائز ٹیکس ختم کئے جائیں گندم کی سپورٹ پرائس کم از کم چار ہزار ایک سو روپے مقرر کی جائے تاکہ کسان بھی دو وقت کی روٹی کھا سکے انہوں نے کہا کہ گنے کی قیمت بہت کم دی جا رہی ہے چینی کی قیمت دو سو روپے سے تجاوز کر گئی ہے لیکن گنے کی قیمت وہیں کی وہیں ہے اگر شوگر کین ایکٹ کا درست استعمال کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ گنے کی قیمت مناسب نہ ملے بلکہ جو بقایا جات شوگر ملز کے ذمہ ہیں وہ بھی ادا کریں گی. انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف زراعت کو تباہی سے بچائیں اگر زراعت تباہ ہوگئی تو صرف کسان تباہ نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے .اس موقع پر ڈویژنل صدر کسان بورڈ حبیب اللہ خان باہی اور ضلعی صدر مشتاق احمد قریشی،نائب امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی عبدالجبار خان نیازی،حبیب اللہ خان نیکوخیل،تنویر عباس خان و دیگر بھی موجود تھے ۔

 

