صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریاست اور عوامی نمائندوں کے د ر میا ن ٹکرا ؤ ر ک جا نا چا ہیے ،عمران حسن اعوان

  • سرگودھا
ریاست اور عوامی نمائندوں کے د ر میا ن ٹکرا ؤ ر ک جا نا چا ہیے ،عمران حسن اعوان

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلعی ترجمان جماعت اسلامی عمران حسن اعوان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی موجو د ہ سیاسی بحرا ن کے حل کیلئے سنجید ہ اقدا ما ت اٹھانے کی خواہاں ہے ،

ریاست اور عوامی نمائندوں کے د ر میا ن ٹکرا ؤ ر ک جا نا چا ہیے کیونکہ یہ صورتحا ل کسی صورت بھی ملکی مفاد میں نہیں ہندوستا ن اور افغانستا ن کی شرپسند ی کے پیش نظر جمہور ی قوتوں اد اروں اور عوا م تینوں کو ایک سطح پر لا نے کی ضرورت ہے ملک کی معاشی بدحالی بیر و نی د با ؤ سفارتی پیچید گیوں اور سما جی ڈھانچے کی بہتر ی کیلئے اب مشتر کہ اور متفقہ لا ئق عمل اختیا ر کیا جا ئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نالے کی عدم صفائی کولو روڈ پر پانی جمع ٹراما سنٹر تک رسائی محال

منڈی بہاؤالدین:غفلت پر تفتیش افسر ،ہیڈ محرر ، سنتری معطل

نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلوانوں کا گوجرانوالہ پہنچنے پر شاندار استقبال

سنی علما کو نسل کا یو م صدیق اکبر ؓ سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ

حافظ آباد:دیوار مہربان سے اشیا حاصل کرنیوالوں کا رش

وزیر بلدیات کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،کام تیز کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر