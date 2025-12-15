ریاست اور عوامی نمائندوں کے د ر میا ن ٹکرا ؤ ر ک جا نا چا ہیے ،عمران حسن اعوان
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلعی ترجمان جماعت اسلامی عمران حسن اعوان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی موجو د ہ سیاسی بحرا ن کے حل کیلئے سنجید ہ اقدا ما ت اٹھانے کی خواہاں ہے ،
ریاست اور عوامی نمائندوں کے د ر میا ن ٹکرا ؤ ر ک جا نا چا ہیے کیونکہ یہ صورتحا ل کسی صورت بھی ملکی مفاد میں نہیں ہندوستا ن اور افغانستا ن کی شرپسند ی کے پیش نظر جمہور ی قوتوں اد اروں اور عوا م تینوں کو ایک سطح پر لا نے کی ضرورت ہے ملک کی معاشی بدحالی بیر و نی د با ؤ سفارتی پیچید گیوں اور سما جی ڈھانچے کی بہتر ی کیلئے اب مشتر کہ اور متفقہ لا ئق عمل اختیا ر کیا جا ئے۔