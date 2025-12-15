صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فحاشی کے اڈے پر چھاپہ ،نائیکہ سمیت 2عورتیں،2 مرد گرفتار

  • سرگودھا
فحاشی کے اڈے پر چھاپہ ،نائیکہ سمیت 2عورتیں،2 مرد گرفتار

خوشاب(نمائندہ دُنیا )خوشاب پولیس کا محلہ وزیر آباد میں فحاشی کے اڈے پر چھاپہ ، نائیکہ سمیت 2 عورتیں اور2 مرد رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑے گئے ، پولیس نے کوثر پروین زوجہ ممتازکے گھر وزیر آباد میں چلنے والے فحاشی کا اڈے پر چھاپہ مارا تو ملزمان نے بھاگنے کی کوشش کی جنہیں تعاقب کر کے گرفتار کر لیا گیا،

پکڑے جانیوالے ملزمان میں کوثر پروین زوجہ ممتاز،حنا نواز زوجہ ارشد ساکن راولپنڈی ، محمد اظہر ولد محمد نواز ساکن اعظم آباداور وقار ولد ظفر ساکن وزیر آباد شامل ہیں، پولیس نے دوران تلاشی ملزمان کے قبضہ سے مجموعی طور پر16ہزار روپے کی نقدی2 موبائل فونز اورجنسی آلات بر آمد کر کے تھانہ خوشاب میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منصوبوں کے معیار ،شفافیت پر سمجھوتہ نہیں ہوگا:وزیراعلیٰ

گیس بحران بے قابو،تعطل16گھنٹے تک پہنچ گیا،ہوٹلوں اور تندوروں پر عوام کارش

کراچی میں تختیاں نہیں ترقی بول رہی ہے،عملی کام ہماری پہچان،مئیر

انسداد پولیومہم آج شروع ہوگی ، انتظامات مکمل

ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے امید کی کرن،مولانابشیر

کھلی کچہری میں عوام کی تذلیل قابل مذمت،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر