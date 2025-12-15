صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک جرمانوں کی پالیسی عوام کیلئے عذاب:تاجربرادری

  سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) جنرل سیکرٹر ی مر کز ی انجمن تاجرا ن شہر وضلع شیخ نعیم اسلم کپور سیکرٹر ی ا نفار میشن محمدنعیم سروربسرا ء ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹری محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔

ٹریفک قوانین کی خلا ف ور ز ی پر کیے جا نے وا لے بھا ر ی جر ما نو ں کی پالیسی عوام کیلئے عذا ب بن چکی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکو مت کا مقصد ٹریفک اصلا حا ت نہیں بلکہ خزا نہ بھر نا ہے ٹریفک پو لیس کا عملہ سا را د ن لوگوں کو ہر اساں کرتا ہے بلاشبہ ٹریفک قوانین کی پاپند ی ضرور ی ہے ا س سلسلہ میں قابل عمل حکمت عملی اپنا ئی جا ئے مہنگا ئی کے ا س دور میں بھاری جر ما نے کسی صورت بھی مناسب نہیں حکو مت ڈرا ئیونگ لا ئیسنس بنا نے کیلئے ز یا د ہ سے ز یا د ہ پو ائنٹ قائم کر ے آ گا ہی مہم چلا ئے حقیقت یہ ہے کہ مقامی اور بین الاقوامی معاشی انحطاط نے لوگوں کی ز ند گیان ا جیر ن کی ہو ئی ہیں ا ب ٹریفک کے چا لا نوں کا سلسلہ بند کیا جا ئے ۔

 

