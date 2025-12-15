پیپلز پارٹی استحصالی قوتوں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے ،ملک محمد علی ساول
خوشاب(نمائندہ دُنیا )پاکستان پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے صدر ملک محمد علی ساول نے کہا ہے کہ۔۔۔
ہماری جماعت اپنے شہید قائدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے استحصالی قوتوں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اور منفی سوچ رکھنے والے کسی بھی شدت پسند ٹولے کو آئین اور جمہوریت کیخلاف سازشیں کرنے کی اجازت نہیں دے گی ، جوہر آباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ آئین کی بالا دستی ، جمہوریت کے استحکام اور عوام کے حقوق کے تحفظ کیلئے قربانیاں دینا ہماری جماعت کا شیوہ ہے جس کی وجہ سے اس نظریاتی جماعت کی عوامی مقبولیت کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان میں بول رہا ہے ۔