حکومت کیخلاف سازشیں کرنیوالوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا،چو دھری شجاع الرحمٰن

  • سرگودھا
حکومت کیخلاف سازشیں کرنیوالوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا،چو دھری شجاع الرحمٰن

خوشاب(نمائندہ دُنیا )پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے ایڈیشنل سیکرٹری ممتاز مائنز اورنر چو دھری شجاع الرحمٰن ٹیپو نے کہا ہے کہ ر یا ست کو کمزور اور جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی سوچ ر کھنے وا لی قوتوں کو اپنا بیا نیہ تر ک کر نا ہو گا،

پوری قوم حکومت کی پشت پر ہے اور حکومت کیخلاف سازشیں کرنیوالوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا ، جوہر آباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہ مسلم لیگ کی حکومت نے انتھک محنت اور جدوجہد کر کے پاکستان کی معاشی بحالی کا خواب پورا کیا اب کسی کو ملک معیشت غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ۔

 

