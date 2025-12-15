صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسیحوں کی عبادت گاہوں پر سخت سیکیورٹی انتظامات

  • سرگودھا
مسیحوں کی عبادت گاہوں پر سخت سیکیورٹی انتظامات

کندیاں(نمائندہ دنیا )پولیس کی جانب سے مسیحوں کی عبادت گاہوں پر سخت سیکیورٹی انتظامات کئے گئے ،ڈی پی او میانوالی کی خصوصی ہدایات پر سنڈے کو مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر کندیاں،چشمہ اور دیگر چکوک کے تمام چرچز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ۔

پولیس کی جانب سے مسیحوں کی عبادت گاہوں پر سخت سیکیورٹی انتظامات کئے گئے ،ڈی پی او میانوالی کی خصوصی ہدایات پر سنڈے کو مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر کندیاں،چشمہ اور دیگر چکوک کے تمام چرچز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منصوبوں کے معیار ،شفافیت پر سمجھوتہ نہیں ہوگا:وزیراعلیٰ

گیس بحران بے قابو،تعطل16گھنٹے تک پہنچ گیا،ہوٹلوں اور تندوروں پر عوام کارش

کراچی میں تختیاں نہیں ترقی بول رہی ہے،عملی کام ہماری پہچان،مئیر

انسداد پولیومہم آج شروع ہوگی ، انتظامات مکمل

ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے امید کی کرن،مولانابشیر

کھلی کچہری میں عوام کی تذلیل قابل مذمت،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر