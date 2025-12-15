مسیحوں کی عبادت گاہوں پر سخت سیکیورٹی انتظامات
کندیاں(نمائندہ دنیا )پولیس کی جانب سے مسیحوں کی عبادت گاہوں پر سخت سیکیورٹی انتظامات کئے گئے ،ڈی پی او میانوالی کی خصوصی ہدایات پر سنڈے کو مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر کندیاں،چشمہ اور دیگر چکوک کے تمام چرچز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ۔
